"لجنة وتقرير".. أول تحرك من "نقل البرلمان" بشأن حادث قطار طوخ

كتب- نشأت علي:



قالت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنها تتابع حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 "المنصورة- القاهرة"، الذي وقع اليوم الأحد، لسرعة رفع العربات المقلوبة ونقل المصابين للمستشفيات، مضيفة أنها تتابع مع قيادات وزارة النقل والسكة الحديد، ووزارة الصحة، تطورات الحادث.

وأعلنت الجنة، في بيان لها، أنها تتواصل مع نواب محافظة القليوبية لمتابعة الحادث وهم النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، والنائب أحمد بدوي نائب الدائرة ورئيس لجنه الاتصالات، والنائب مصطفى النفيلي والنائب مدحت الكمار والنائب مجدي سيف والنائب أسامة فتحي والنائب عزيز سابق، كما تم التواصل مع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وقيادات السكة الحديد، وجاري المتابعة للوقوف على أسباب الحادث.

وكشف رئيس لجنة النقل والمواصلات تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب خالد عبدالمولى، والنائب أيمن عتمان وهم في طريقهم إلى مكان الحادث لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن حادث انقلاب قطار طوخ.