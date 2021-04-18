"دماء على السكة وثقت لحظات الفزع".. 80 صورة ترصد حادث قطار طوخ ​

قبلي وبحري.. 5 حوادث قطارات في 23 يوما- تسلسل زمني

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تصوير - أحمد جمعة وعلاء أحمد:

رصدت عدسة مصراوي مشاهد لحادث قطار طوخ الذي أصاب العشرات وبث الرعب في قلوب الناجين منه.

وكلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة السيد رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن.

وصرح مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالي والصحة، بتفقد المستشفيات التي تم نقل مصابي الحادث إليها، مؤكدًا تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث.​

وقامت قوات من الحماية المدنية برفع العربات التي انفصلت عن القطار.

وكشف مصدر مسئول بوزارة النقل أن الوزير كامل الوزير، كلّف بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار 949/ 3209 سياحي، المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة 14:54 سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور، وجار الوقوف على أسباب الحادث.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه سيتم فحص القضبان ومراجعة جهاز الـACT بالقطار ومراجعة الإشارات لمعرفة أسباب الحادث.

ولفت المصدر إلى أن هناك فريقا من النيابة العامة يتولى التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحادث، مطالبًا بانتظار تحقيقات النيابة للبت في الأمر.

ورصدت عدد من الصور الحادث ووثقته، قبل ساعات من إفطار اليوم السادس من شهر رمضان.

وجاء الحادث بعد ساعات من انفصال عربتين من قطار 158 القادم من الإسكندرية إلى الأقصر، بالقرب من محطة قطارات بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، بانفصال عربتين من القطار رقم 158 ركاب، القادم من الإسكندرية إلى الأقصر، بمدخل محطة قطارات المحافظة.