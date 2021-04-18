​بعد افتتاحها.. ما الفارق بين قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة عن "التحرير"؟

تصوير- أحمد جمعة:

افتتح المتحف القومي للحضارة المصرية، صباح اليوم، قاعة المومياوات الملكية، احتفالا بيوم التراث العالمي، الذي يوافق ١٨ ابريل من كل عام، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه موكب المومياوات الملكية، يوم ٣ إبريل الماضي.

وقد بدأ توافد الجمهور على متحف الحضارة، للاستمتاع بقاعة المومياوات الملكية، فما هو الفارق بين هذه القاعة الجديدة وبين قاعة المومياوات الملكية في المتحف المصري بالتحرير، والتي تم نقلهم منها.

كانت قاعة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بالتحرير، مجرد غرفة عادية، كان يتم عرض المومياوات الملكية بها، بشكل عادي مثل باقي قطع الآثار الموجودة بالمتحف.

أما أبرز الاختلافات بين القاعتين فيتمثل في شكل القاعة الجديدة والتي تتميز بمؤثرات سمعية وبصرية وإمكانيات هائلة تعمل على إبهار الزائر للمتحف حيث تم تصميمها على شكل مقابر البر الغربي بالأقصر، لتكون تجسيدا للمقابر الفرعونية التي وجد عليها مومياوات ملوك وملكات قدماء المصريين.

يقع مدخل قاعة المومياوات الملكية الجديدة، أسفل القاعة المركزية بمتحف الحضارة، وينزل الزائر للقاعة إلى المستوى الأول للمتحف، حتى يستطيع الدخول للقاعة.

وفي الطريق إلى القاعة، يمشي الزائر على شاشات ليد، تحمل تجسيدا ثلاثيا لمقابر البر الغربي في الأقصر، وبعض جداريات وحوائط المقابر الملكية، بينما تعرض صور المومياوات نفسها وتوابيتها في أعلى المدخل، مع عرض موسيقي فرعونية تشويقية، قبيل خطوات من باب القاعة.

القاعة من الداخل، تشبه إلى حد كبير المقابر المصرية القديمة، حتى شواهد الجبال الشاهقة تم تجسيدها أعلى القاعة، ويستطيع الزائر التجول في القاعة باتباع الأسهم على الأرض، بعدما تم تقسيمها إلى حجرات كما كان يتم تقسيم المقابر المصرية القديمة.

تم تقسيم قاعة المومياوات الملكية من الداخل، إلى قاعات أصغر، وتم وضع عدد من المومياوات في كل قاعة مع لوحة الشرف وهي لوحة تعريفية كاملة لكل واحدة منها وكذلك بروجيكتور عرض يستعرض تاريخ كل مومياء، مع عرض بعض توابيت المومياوات التي وجدت أثناء اكتشافها.

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بالمتحف تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء، نظرا لظروف شهر رمضان المبارك، دون وجود فترة مسائية، حتى الآن.

جدير بالذكر أن تذكرة الزيارة للمتحف تشمل زيارة قاعتي المومياوات والعرض المركزي، بسعر موحد للزائر المصري ٦٠ جنيه، والطالب المصري ٣٠ جنيه، والزائر الأجنبي ٢٠٠ جنيه والطالب الأجنبي ١٠٠ جنيه.

وكان المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبل في ٣ أبريل الحالي ٢٢ مومياء ملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وترجع المومياوات إلى عصر الأسر ال 17، و 18، و 19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات، كما استقبل في شهر يوليو الماضي 17 تابوتا ملكيا.​