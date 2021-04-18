"البحوث الإسلامية": بدء الاختبارات التحريرية لدعم لجان الفتوى بأفضل الكوادر المتخصصة

08:06 م الأحد 18 أبريل 2021
"البحوث الإسلامية": بدء الاختبارات التحريرية لدعم لجان الفتوى بأفضل الكوادر المتخصصة

الاختبارات التحريرية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، الأحد، عقد اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية لأمناء الفتوى بمحافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والإسكندرية ومطروح، بمقر كلية أصول الدين بطنطا، للوقوف على المستويات العلمية لأعضاء اللجان، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المقابلات تأتي ضمن خطة تطوير لجان الفتوى على مستوى الجمهورية، وإمدادها بالكوادر الجديدة المتميزة بالإضافة إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة لربط لجان الفتوى على مستوى الجمهورية بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، لمواجهة فوضى الفتاوى والأفكار الهدامة والمغلوطة التي تحاول التيارات المتطرفة ترويجها بين الناس باسم الدين.

وأضاف عياد أن الاختبارات والمقابلات تستهدف اختيار كوادر متميزة يتوافر فيها الشروط اللازمة للمفتي، لأن الفتوى صناعة تحتاج إلى إعداد وتأهيل وتدريب مستمر على المستجدات والقضايا المعاصرة وفقه النوازل ومقتضى الواقع، بما يلبي احتياجات الناس المعرفية حسب الأحوال والعرف والمآل.

وأكد خلال تواجده لمتابعة لجان الاختبارات على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة، وضرورة التواصل المستمر مع الناس لتبصيرهم بالواقع وتوعيتهم بالمخاطر المتعددة التي تؤثر على المجتمع والدولة.

الاختبارات التحريرية مجمع البحوث الإسلامية الغربية أحمد الطيب الأزهر الشريف

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