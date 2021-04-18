مصدر بـ"الإعلاميين": 3 مقدمين برامج رمضانية لم يحصلوا على تصريح مزاولة المهنة

كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول في نقابة الإعلاميين، أن هناك 3 من مقدمي برامج شهر رمضان لم يحصلوا على تصريح مزاولة المهنة، وبعضهم حصل عليه سابقًا لكن مدته انتهت، ولم يتم تجديد التصريح الخاص به.

ولفت المصدر، إلى أن عليهم سرعة التوجه للنقابة لتقنين أوضاعهم، وأن النقابة بصدد إعداد قرار بوقفهم حال عدم تقديمهم بطلب للحصول على تصريح المزاولة أو تجديده لمن حصل عليه قبل ذلك.

وأضاف المصدر أن مقدمي البرامج الثلاثة هم الداعية مصطفى حسني، مقدم برنامج الثمن على قناة ON E، وإيناس الدغيدي، مقدمة برنامج شيخ الحارة والجريئة على قناة القاهرة والناس، وبسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة على قناة المحور.