مصدر بـ"الإعلاميين": 3 مقدمين برامج رمضانية لم يحصلوا على تصريح مزاولة المهنة

06:35 م الأحد 18 أبريل 2021
مصدر بـ"الإعلاميين": 3 مقدمين برامج رمضانية لم يحصلوا على تصريح مزاولة المهنة

نقابة الإعلاميين

كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول في نقابة الإعلاميين، أن هناك 3 من مقدمي برامج شهر رمضان لم يحصلوا على تصريح مزاولة المهنة، وبعضهم حصل عليه سابقًا لكن مدته انتهت، ولم يتم تجديد التصريح الخاص به.

ولفت المصدر، إلى أن عليهم سرعة التوجه للنقابة لتقنين أوضاعهم، وأن النقابة بصدد إعداد قرار بوقفهم حال عدم تقديمهم بطلب للحصول على تصريح المزاولة أو تجديده لمن حصل عليه قبل ذلك.

وأضاف المصدر أن مقدمي البرامج الثلاثة هم الداعية مصطفى حسني، مقدم برنامج الثمن على قناة ON E، وإيناس الدغيدي، مقدمة برنامج شيخ الحارة والجريئة على قناة القاهرة والناس، وبسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة على قناة المحور.

نقابة الإعلاميين برامج شهر رمضان تصريح مزاولة المهنة

الخبر التالى:

وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ بمستشفى بنها الجامعي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول إجراء من الرئيس السيسي بشأن حادث قطار طوخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا