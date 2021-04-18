برلماني يطالب بزيادة معاشات المهندسين وتغيير مسمى "حديد التسليح" إلى حديد البناء
كتب- نشأت علي:
طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بزيادة معاش المهندسين والأرامل من زوجاتهم بما يتناسب مع الظروف المعيشيه الصعبة، مضيفًا أنه لايمكن تصور أن يكون معاش المهندسين 800 جنيه.
وأضاف عبدالعزيز خلال كلمته بالجلسه العامه للشيوخ اليوم الاثنين، أن فلسفة مشرع قانون نقابة المهندسين قائمة على تنمية موارد النقابة المشروعة، والتي تتماشى مع الوضع الاقتصادي.
وأضاف عبدالعزيز أن الرسم المقرر على القيد غير مستحدث، ولابد أن يواكب نسبة الغلاء في المعيشة، كما طالب بتغيير مسمى حديد التسليح بمسمى حديد البناء، والابقاء على الرسم بواقع واحد في الألف.
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