مصدر بـ"النقل": كامل الوزير كلّف بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث قطار طوخ

05:22 م الأحد 18 أبريل 2021
مصدر بـ"النقل": كامل الوزير كلّف بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث قطار طوخ

الفريق مهندس كامل الوزير

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة النقل، أن الوزير كامل الوزير، كلّف بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار 949/ 3209 سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة 13:54 سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور، وجاري الوقوف على أسباب الحادث.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه سيتم فحص القضبان ومراجعة جهاز الـACT بالقطار ومراجعة الإشارات لمعرفة أسباب الحادث.

ولفت المصدر إلى أن هناك فريق من النيابة العامة يتولى التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحادث، مطالبًا بانتظار تحقيقات النيابة للبت في الأمر.

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