مصدر بالصحة يكشف سبب اختلاف إصابات حادث قطار طوخ عن بيان المحافظة

05:14 م الأحد 18 أبريل 2021
مصدر بالصحة يكشف سبب اختلاف إصابات حادث قطار طوخ عن بيان المحافظة

حادث قطار طوخ

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة، سبب اختلاف عدد مصابي حادث قطار طوخ، بين بيان الوزارة والبيان الصادر عن محافظة القليوبية، فبعد دقائق من الحادث، أعلنت محافظة القليوبية سقوط 109 إصابات، فيما أعلنت وزارة الصحة عن 97 حالة فقط.

وقال المصدر، لمصراوي، إن وزارة الصحة سجلت الحالات التي نقلتها سيارات الإسعاف إلى المستشفيات فقط، ولم تسجل أي حالات نقلت عبر الأهالي أو بشكل شخصي، مشددا على أن ذلك حتى لا يحدث تضارب في أعداد الضحايا مثلما كان الوضع في حادث تصادم قطاري سوهاج.

وشهدت منطقة كفر سندنهور بمركز طوخ في محافظة القليوبية، ظهر اليوم الأحد، خروج قطار عن القضبان، وانقلاب عربتين منه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.​

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