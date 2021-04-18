الصحة: استمرار نقل مصابي حادث قطار طوخ إلى المستشفيات حتى الآن

04:12 م الأحد 18 أبريل 2021
الصحة: استمرار نقل مصابي حادث قطار طوخ إلى المستشفيات حتى الآن

انقلاب قطار في طوخ

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة إن سيارات الإسعاف لا تزال مستمرة في نقل مصابي حادث قطار "طوخ" إلى المستشفيات حتى الآن.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم التعزيز بسيارات إسعاف إضافية من المحافظات المجاورة لمحافظة القليوبية للتعامل السريع مع المصابين، خاصة من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية.

وبحسب خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، فإنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

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