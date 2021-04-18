أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار طوخ

قبلي وبحري.. 5 حوادث قطارات في 23 يوما- تسلسل زمني

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصوره وفي تمام الساعة 13:54 سقطت عدد 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.

وأضاف بيان الهيئة: جار تحديد أسباب الحادث.​