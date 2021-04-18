أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار طوخ
04:09 م الأحد 18 أبريل 2021
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كتب- أسامة علي:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصوره وفي تمام الساعة 13:54 سقطت عدد 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.
وأضاف بيان الهيئة: جار تحديد أسباب الحادث.
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