أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار طوخ

04:09 م الأحد 18 أبريل 2021
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كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصوره وفي تمام الساعة 13:54 سقطت عدد 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.

وأضاف بيان الهيئة: جار تحديد أسباب الحادث.​

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