الصحة: زيادة عدد سيارات الإسعاف لنقل مصابي قطار طوخ
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كتب - أحمد جمعة:
قال مصدر بوزارة الصحة، إنه جرى زيادة عدد سيارات الإسعاف هالة لنقل مصابي حادث قطار "طوخ"، إلى المستشفيات.
كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.
وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم التعزيز بسيارات إسعاف إضافية من المحافظات المجاورة لمحافظة القليوبية للتعامل السريع مع المصابين، خاصة من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية.
وبحسب خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، فإنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).
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