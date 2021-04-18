وزيرة الصحة تتوجه إلى القليوبية لمتابعة حالة مصابي قطار طوخ
كتب - أحمد جمعة:
توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.
كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.
وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي)، بحسب الوزارة.
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