الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوي بالمستشفيات لإستقبال مصابي قطار قليوب

كتب -أسامة علي:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد القصوي وجاهزية المستشفيات بالمحافظة لاستقبال مصابي قطار قليوب القادم من المنصورة وذلك نتيجة خروج القطار عن القضبان والذي وقع بالقرب من مدينة طوخ.

وشددت محافظ الجيزة علي ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتي تمام الشفاء ، إلي جانب إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن.