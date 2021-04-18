اختلال عجلة القيادة.. الكشف عن تفاصيل الحادث المروري لوزير الشباب

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كتب- مصراوي:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاطمئنان على الحالة الصحية بعد تعرضة لحادث سير صباح اليوم أثناء سفره لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من المنشآت الرياضية.

واستقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد فوزي، أن الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحي تسير بشكل مستقر، ومن المقرر خروجه من المستشفي بعد الاطمئنان التام علي صحته.

ومن ناحية أخرى طمأن الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد، بأن الحالة العامة لوزير الشباب والرياضة مستقرة ولا تستدعي أي قلق، ومن المتوقع خروجه فور الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة له.

وعلى جانب آخر توافد عدد من القيادات على رأسهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وعلى الجانب الرياضي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والنواب للأطمئنان على حالته الصحية.

يذكر أن وزير الرياضة قد تعرض لحادث سير، بعد إختلال عجلة القيادة مما أدى إلى إنقلاب السيارة، ونتج عن هذا الحادث تعرض الوزير لبعض الكدمات السطحية.​