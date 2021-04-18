ننشر أول صور لحادث قطار طوخ

كتب- مصراوي:

أكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، عن خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وقال المصدر لمصراوي، إنه أثناء مسير القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة، خرجت عجلات العربتين الأخيرتين عن القضبان، ما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.