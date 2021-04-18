الجريدة الرسمية تنشر قرار إخضاع جبانة بنبان الأثرية بأسوان لقانون حماية الآثار

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 348 لعام 2018.

ونصت المادة الأولى: إخضاع جبانة بنبان الأثرية بالقطعة رقم 22 حوض المحاجر، مركز دراو كوم امبو بمحافظة أسوان بمساحة 280 م × 600 م بواقع 36 فدانا و23 قيراطا و19 سهما لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.

ونصت المادة الثانية: بأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي.