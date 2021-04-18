بحضور وزير الري.. "دفاع الشيوخ" تناقش تحديات الأمن المائي

12:10 م الأحد 18 أبريل 2021
بحضور وزير الري.. "دفاع الشيوخ" تناقش تحديات الأمن المائي

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعاً، اليوم الأحد، بقاعة الدستور في الثانية ظهراً لمناقشة تحديات الأمن المائي المصرى بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري.

كما تناقش لجنة الطاقة في اجتماعها اليوم في الساعة الثانية ظهراً المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بقاعة سيف اليزل.

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعا اليوم في تمام الثانية بمقر اللجنة بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر.​

مجلس الشيوخ وزير الري الأمن المائي محمد عبدالعاطي

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