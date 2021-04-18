البيئة تشارك في التدريب على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية

11:57 ص الأحد 18 أبريل 2021
البيئة تشارك في التدريب على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية

صورة تعبيرية

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية في التدريب عن بعد على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية.

نظمت التدريب الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا"، بحضور العاملين التابعين لإدارت الأزمات البيئية وغرف العمليات بجهاز شئون البيئة وأفرعه الإقليمية.

ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتنشيط الاتصال وتبادل الخبرات بين خبراء الإقليم المسئولين عن الاستجابة لحوادث التلوث بالزيت، بالإضافة إلى تحديث بيانات الاتصال فيما بينهم.

كما يسعى التدريب إلى بناء القدرات ورفع الجاهزية للتصدي لأي حالة طوارئ بحرية قد تنتج عن انسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية للإقليم.

وزارة البيئة انسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية البحر الأحمر خليج عدن برسجا

الخبر التالى:

بحضور وزير الري.. "دفاع الشيوخ" تناقش تحديات الأمن المائي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير الشباب والرياضة يتعرض لحادث مروري.. والوزارة تكشف تفاصيل حالته الصحية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا