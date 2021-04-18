محافظة الجيزة تكثف حملاتها لرفع مخلفات القمامة في الزرايب بنطاق العجوزة وكرداسة

11:55 ص الأحد 18 أبريل 2021
محافظة الجيزة تكثف حملاتها لرفع مخلفات القمامة في الزرايب بنطاق العجوزة وكرداسة

رفع قمامة ومخلفات

الجيزة- أ ش أ:

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة المتراكمة بمناطق الزرايب المجاورة للطريق الدائري بنطاق حي العجوزة ومركز ومدينة كرداسة، من خلال جهاز التفتيش والمتابعة بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن وجود مخلفات قمامة بتلك المناطق، مما يضر بصحتهم والبيئة المحيطة بهم.

وذكرت المحافظة- في بيان- أن المحافظ أحمد راشد كلف على الفور الأجهزة المعنية برفع كافة مخلفات القمامة؛ لما تسببه من روائح كريهة وأضرار جسيمة تساعد على انتشار الأوبئة وتلوث البيئة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الدفع بعدد من معدات هيئة النظافة والتجميل، والتي قامت برفع كافة مخلفات القمامة الناتجة عن أعمال فرز وتجميع المخلفات؛ للحفاظ على سلامة البيئة وصحة وسلامة المواطنين بالمنطقة.

ووجه بشن حملات موسعة ورفع كافة مخلفات القمامة بالمناطق محل الشكوى، مؤكدا التنبيه على مستغلين تلك المناطق بتطهير المواقع المخصصة لهم ورفع كافة المخلفات الخاصة بهم أول بأول.

كما شدد المحافظ على الالتزام بالتعليمات وفي حال الإصرار على المخالفة يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لعدم تكرار ذلك مجددا.​

هذا المحتوى من

مخلفات القمامة الزرايب الطريق الدائري حي العجوزة

الخبر التالى:

البيئة تشارك في التدريب على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير الشباب والرياضة يتعرض لحادث مروري.. والوزارة تكشف تفاصيل حالته الصحية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا