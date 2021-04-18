الأوقاف: أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل موضوع خطبة الجمعة المقبلة

11:52 ص الأحد 18 أبريل 2021
الأوقاف: أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو "أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأشارت إلى أنه لا شك أن رمضان هو شهر الانتصارات وأولها الانتصار على النفس، ففي هذا الشهر الفضيل كان أول انتصار في الإسلام، وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة، وفيه كان انتصار المسلمين في عين جالوت، وفيه تحقق أعظم انتصارات عصرنا الحديث نصر العاشر من رمضان .

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل شهر الانتصارات الإسلام

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