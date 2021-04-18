وزير خارجية اليونان يصل القاهرة لبحث القضايا الإقليمية

11:50 ص الأحد 18 أبريل 2021
وزير خارجية اليونان يصل القاهرة لبحث القضايا الإقليمية

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس

كتب - محمد عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، في زيارة للبلاد تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلال نظيره سامح شكري، وذلك لعقد جلسة مباحاث حول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير خارجية اليونان، وصل على طائرة خاصة وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

من المقرر أن يستقبل السفير سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية، لبحث آخر المستجدات فى المنطقة وعلي الساحة الدولية والإقليمية.

وبحسب تغريدة للوزير اليوناني "ديندياس"، على حسابه الرسمي "تويتر"، فإن زيارته للقاهرة تأتي في إطار حراك دبلوماسي لأثينا ، لدعم علاقتها المشتركة مع عدة دول، حيث من المنتظر أن يغادر من القاهرة متوجها لاستكمال جولته التي بدأها بقبرص قبل مصر ومنها إلى زيارة المملكة العربية السعودية.

نيكوس ديندياس مطار القاهرة الدولي القضايا الإقليمية اليونان القاهرة

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