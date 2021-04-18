وزير الشباب والرياضة يتعرض لحادث مروري.. والوزارة تكشف تفاصيل حالته الصحية
كتب- محمد عمارة:
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، تعرض صباح اليوم لحادث مروري أثناء ذهابه إلى محافظة البحيرة.
وأضاف فوزي لمصراوي، الأحد: "حدث تصادم من إحدى السيارات بسيارة الوزير، والدكتور أشرف صبحي تم نقله لمستشفى في مدينة السادس من أكتوبر، وجاري متابعة حالته الصحية، والحمدلله هو بخير، مجرد كدمات بسيطة".
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