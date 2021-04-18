العمل بكفاءة.. أول تعليق من وزير التعليم على الاختبار التجريبي لطلاب الثانوية العامة

11:36 ص الأحد 18 أبريل 2021
العمل بكفاءة.. أول تعليق من وزير التعليم على الاختبار التجريبي لطلاب الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك أكثر من 2200 مدرسة تعمل بكفاءة تامة في اليوم الأول للاختبار التجريبي.

ورد وزير التربية والتعليم، على أحد جروبات أولياء الأمور على، شكاوى أولياء الأمور وعدم تمكن الطلاب من دخول الامتحان التجريبي.

وقال شوقي: "هذا الكلام غير مضبوط يا افندم لأن هناك أكثر من ٢٢٠٠ مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات"، مضيفا: "نحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات في عدد محدود من المدارس وتعمل هي الأخرى الآن كما هو واضح من غرفة العمليات".​

طارق شوقي وزير التعليم الاختبار التجريبي طلاب الثانوية العامة

الخبر التالى:

الهضيبي: "حقوق الإنسان" أداة سياسية في أيدي بعض الدول لتحقيق أهداف محددة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير الشباب والرياضة يتعرض لحادث مروري.. والوزارة تكشف تفاصيل حالته الصحية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا