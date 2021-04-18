العمل بكفاءة.. أول تعليق من وزير التعليم على الاختبار التجريبي لطلاب الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك أكثر من 2200 مدرسة تعمل بكفاءة تامة في اليوم الأول للاختبار التجريبي.

ورد وزير التربية والتعليم، على أحد جروبات أولياء الأمور على، شكاوى أولياء الأمور وعدم تمكن الطلاب من دخول الامتحان التجريبي.

وقال شوقي: "هذا الكلام غير مضبوط يا افندم لأن هناك أكثر من ٢٢٠٠ مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات"، مضيفا: "نحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات في عدد محدود من المدارس وتعمل هي الأخرى الآن كما هو واضح من غرفة العمليات".​