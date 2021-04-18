لنشر الإسلام الوسطي.. الأزهر يعلن بدء القبول بمدرسة "الإمام الطيب" لحفظ القرآن وتجويده

11:20 ص الأحد 18 أبريل 2021
لنشر الإسلام الوسطي.. الأزهر يعلن بدء القبول بمدرسة "الإمام الطيب" لحفظ القرآن وتجويده

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب عن بداية انطلاقة جديدة لـ "مدرسة الإمام الطيب"؛ دراسة حرة مجانية لحفظ القرآن الكريم ‏وعلومه وضبط التلاوة للطلاب الوافدين، ومساعدتهم في تعلم النطق الصحيح لآيات القران الكريم، ‏وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيمهم مستويات بحسب الحفظ، مما يُتيح لكل وافد اختيار ‏المستوى الذي يناسبه.‏

‏ وأوضح الأزهر في بيان له، الأحد، أنه سيتم فتح فصول جديدة للمدرسة في معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي- إعدادي - ثانوي)، ومعاهد ‏الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومدن البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر؛ وذلك في ضوء ‏التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف، وفقًا لإقبال الطلاب الوافدين على المدرسة.‏

وتهدف المدرسة إلى‎ ‎نشر المنهج الإسلامي الوسطي القويم عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته، ‏ومدارسته وتدبر معانيه، فضلًا عن بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في مجتمعها بفعالية، وتواكب ‏تطورات العصر في التعلم والتعليم الشرعي انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، بالإضافة إلى تزويد الطلاب ‏الوافدين والأجانب بالمهارات المتعددة التي تؤهلهم لتدريس القرآن الكريم وعلومه (طرق التدريس- ‏مهارات التواصل الفعال)، مع تعليم وتعلم القراءات المتواترة للقرآن الكريم‎.‎

وتستهدف المدرسة طلاب معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، وطلاب معاهد ‏الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، كما تستهدف ‏الطلاب الوافدين والأجانب بالجامعات الأخرى، والوافدين والأجانب داخل مصر غير الملتحقين ‏بالأزهر الشريف أو الجامعات المصرية، فضلًا عن طلاب العلم في الأقطار الإسلامية خارج مصر.‏

الأزهر الشريف نشر الإسلام الوسطي مدرسة الإمام الطيب حفظ القرآن مركز تطوير تعليم الطلاب

الخبر التالى:

التعليم العالي: تعاون علمي بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وجامعة تعز اليمنية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير الشباب والرياضة يتعرض لحادث مروري.. والوزارة تكشف تفاصيل حالته الصحية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا