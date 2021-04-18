الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بتخصيص أرض لإقامة مقر المجلس المحلي للمحافظة

11:11 ص الأحد 18 أبريل 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بتخصيص أرض لإقامة مقر المجلس المحلي للمحافظة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

كتب يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رقم 262 لعام 2021.

وجاء في المادة الأولى، إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 3566 لسنة 2008 المتضمن في مادته الثانية (يعاد تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي 1087.10 متر مربع تقريباً وتعرف بالقطعة رقم 30 تقسيم المنطقة الصناعية بالعباسة لإقامة مقر للمجلس المحلي لمحافظة القاهرة عليها وذلك بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة وذلك لدعم تنفيذ القرار خلال المدة القانونية.

ونصت المادة الثانية: على حي الوايلي التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أي تعديات لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظ.

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اللواء خالد عبد العال الجريدة الرسمية القاهرة تخصيص أرض

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