التنمية المحلية: نستهدف تنفيذ 30 ألف مشروع بقروض 200 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض تقدر بـ 200 مليون جنية، وذلك لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.

وأشار شعراوي، في بيان، الأحد، إلى أهمية هذه المشروعات في الاستفادة من الخامات الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها إلي منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.

وقال شعراوي إن الوزارة تدرس حالياً تخفيض سعر الفائدة على قروض المرأة المعيلة في القرى التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى 4% فقط بدلاً من 6% أسوة بالمشروعات التي ينفذها المتحررون من الأمية ومتحدو الإعاقة، كما تدرس الوزارة أيضاً إقراض مشروعات الري بالتنقيط بفائدة 5%.

وأوضح شعراوي، أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمساعدة المتعثرين في سداد قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين على قروض من صندوق التنمية المحلية حيث تقرر مد فترة السماح حتي نهاية ديسمبر 2021 وذلك لسداد أصل القرض الحاصل عليه المقترض المتعثر دفعة واحدة واإعفائه من فوائد القرض وغرامة التأخير، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل نظام إلكتروني لسداد القروض في المحافظات وذلك لتسهيل عملية متابعة سداد القروض بنزاهة وشفافية.

ووجه بضرورة أن تتضمن جولات فرق قطاع التفتيش الميدانية متابعة تنفيذ مشروعات صندوق التنمية المحلية وموقف السداد لجميع المشروعات الواقعة في نطاق المحافظات التي يتم التفتيش عليها.

كما وجه بعمل بانرات تعريفية بأنشطة صندوق التنمية المحلية والمشروعات التي يقرضها والمزايا التي يحصل عليها المستفيدين في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات وذلك لزيادة عدد المستفيدين من قروض الصندوق.

وأوضح أن الصندوق يقدم القروض للشباب والمرأة وخاصة المبدعين لتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم التي لا يستطيعون تنفيذها بصورة موسعة وإنما تعتبر بداية لهم تسهل لهم التوسع في وقت لاحق.

من ناحية أخرى عقد مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية اجتماعه الدوري برئاسة اللواء محمد الشبراوي المدير التنفيذي للمشروع لعرض المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها خلال الفترة من 1/9/2019 حتى نهاية فبراير 2021.

وقال شعراوي إن عدد المشروعات التي نفذها الصندوق خلال الفترة المشار إليها بلغ 5449 مشروعاً في 23 محافظة باستثمارات تجاوزت 57,8 مليون جنية منها 48 مليون جنيه قروضاً وفرها الصندوق و9,8 مليون جنيه مساهمة من المقترضين وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة المعيلة 3740 مشروعاً بنسبة 68,6% من إجمالي المشروعات.

ولفت إلى أن متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة القروض بلغ 8840 جنيه وبلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة الاستثمارات 10 آلاف و610 جنيهات وبلغت نسبة المشاركة إلى قيمة القروض 20%.

ولفت الوزير إلى أن الأنشطة التي ركزت عليها مشروعات الصندوق تجاوزت 16 نشاطا كان أهمها الإنتاج الحيواني والداجني وعسل النحل ومنتجات الألبان والصناعات البيئية ومنافذ البيع والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية، مشيراً إلى أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية وسوهاج والشرقية وبني سويف هي الأكثر طلباً للحصول على قروض صندوق التنمية المحلية.

وأضاف شعراوي، أنه على الراغبين في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية التوجه لأقرب وحدة محلية يقع في نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي والموقف التجنيدي للشباب وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي للمقترضين بعد إقرار صلاحية موقع إقامة المشروع، كما تقوم بإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع ومتابعة إجراءات تنفيذه وتسديد القرض بعد منح المشروع فترة سماح تعادل دورة إنتاج كاملة للمشروع.