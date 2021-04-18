بالأسعار والتخصيص فوري.. الإسكان تطرح أراضٍ سكنية بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، تخصيص عدد من قطع الأراضي بنظام التخصيص الفوري، في القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا.. العاصمة الإدارية:

في العاصمة الإدارية يوجد 4 قطع أراضي خدمية بمساحات وأنشطة مختلفة، فالقطعة الأولى رقم 6-D6-R3 بالحي السكني الثالث بمساحة 9330 مترًا بنشاط مدرسة، واشترطت الهيئة أن تكون النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة، والارتفاع المسموح به أرضي و3 أدوار متكررة، فيما بلغ سعر المتر 5242 مترًا.

والقطعة الثانية، رقم S06-D4-R3 بالحي السكني الثالث بمساحة 1439 م2 بنشاط حضانة، وبلغ سعر المتر 8540 جنيهًا، والقطعة الثالثة رقم S19-OS-R3 بالحي السكني الثالث بمساحة 5554 مترًا بنشاط دار مناسبات وبلغ سعر المتر 3100 جنيه.

أما القطعة الرابعة والأخيرة فهي رقم S02-D8-R3 شاملة المبنى المقام عليها بنشاط الفود كورد بمساحة 7436 مترًا، ويمكن معرفة الشروط البنائية من خلال الصور التالية.

ثانيًا.. القاهرة الجديدة:

كما تطرح الهيئة عدد من الأراضي بنظام حق الانتفاع في مدينة القاهرة الجديدة، حيث جاءت القطعة الأولى بنشاط مباني سهلة الفك والتركيب بنشاط مطاعم وكافيتريات وملاعب ومنطقة مالهي، وتصل النسبة البنائية 10 % من اجمالي مساحة قطعه الأرض، ومدة حق الانتفاع 10 سنوات فقط ويتم تجديدها طبقا لآلية التخصيص بنظام مقابل الانتفاع المذكورة بالموقع.

القطعة الثانية رقم 56 بمساحة 26291 مترًا بمركز خدمات الياسمين، بنشاط مبانى سهلة الفك والتركيب بنشاط مطاعم وكافيتريات وملاعب ومنطقة ملاهي، لمدة 10 سنوات، بقيمة انتفاع بلغت 5 ملايين و573 ألف.