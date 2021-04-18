​​​"عامان من المنزل".. تعرف على ضوابط امتحانات الراسبين في قانون الثانوية الجديد

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدًا الأحد، تقرير لجنة التعليم والاتصالات، بشأن مشروع قانون الحكومة المقدم بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وينظم المشروع الذي رفضته اللجنة، لما يمثله من عبء كبير على الأسرة المصرية، وشبهات بعدم دستورية، موقف الطالب الذي يرسب في مادة أو مادتين على النحو التالي:

- لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه، لمرة واحدة فقط في العام التالي.

- يمكن للطالب بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين.

وتضمن التقرير بأن النص المضاف في مشروع القانون المعروض بالمادة 28 مكرر أ ينص على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها.

ونصت نفس المادة على تحديد الوزير عدد المرات التي يسمح فيها للطالب بدخول الامتحان ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وتحديد فئات الرسم بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه.

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