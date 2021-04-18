"التصوير ممنوع".. ضوابط افتتاح قاعة المومياوات الملكية اليوم

01:43 ص الأحد 18 أبريل 2021
"التصوير ممنوع".. ضوابط افتتاح قاعة المومياوات الملكية اليوم

المتحف القومي للحضارة المصرية

أكدت الدكتور إيناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن تصوير قاعة المومياوات الملكية، أثناء افتتاحها اليوم الأحد، احتفالا بيوم التراث العالمي، سيكون ممنوعا بكافة الأشكال، حتى ولو كان باستخدام كاميرا الهاتف المحمول.

وأشارت جعفر، في تصريحات صحفية لها، إلى أن هذا القرار كان متبعا في قاعة المومياوات بالمتحف المصري بالتحرير، قبل نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة وذلك حفاظا على المومياوات وحمايتها.

وأكدت أن قاعة المومياوات الملكية مستعدة لاستقبال الجمهور وهي مجهزة على أحدث الطرز العالمية حيث سيتم عرض مومياء الملك بها وبجوارها التابوت وبعض القطع الأثرية المميزة الخاصة بالملك والتي تحكي تاريخ فترته.

وكان المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبل في ٣ أبريل الحالي ٢٢ مومياء ملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وترجع المومياوات إلى عصر الأسر ال 17، و 18، و 19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات، كما استقبل في شهر يوليو الماضي 17 تابوتا ملكيا.

جدير بالذكر أن تذكرة الزيارة للمتحف تشمل زيارة قاعتي المومياوات والعرض المركزي، بسعر موحد للزائر المصري ٦٠ جنيها، والطالب المصري ٣٠ جنيها، والزائر الأجنبي ٢٠٠ جنيه والطالب الأجنبي ١٠٠ جنيه.

المتحف القومي للحضارة المصرية يوم التراث العالمي قاعة المومياوات الملكية استخدام كاميرا الهاتف المحمول

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