​"القوى العاملة": تحويل مستحقات عامل مصري بعد عودته من قطر

11:12 م السبت 17 أبريل 2021
​"القوى العاملة": تحويل مستحقات عامل مصري بعد عودته من قطر

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، نجح في تسوية مشكلة عامل مصري، بلغت إجمالي مستحقاته 4236 ريالًا قطريًّا، أي ما يوازي 18 ألفاً و330 جنيهًا مصريًّا تقريبًا.

وكلف سعفان مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات العامل "حسن.ص.ع." الذي كان يعمل لدى إحدى شركات الإنشاءات، وغادر قطر إلى مصر.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب تواصل مع الشركة بشكل ودي؛ حيث قامت بإيداع مبلغ 1983 ريالًا بأمانات إدارة البحث والمتابعة لصالح المواطن قبل مغادرته، واستمر المكتب مع الشركة حتى قامت بتحويل مبلغ 617 دولارًا ما يعادل 2280 ريالًا إلى المواطن، على بنك مصر فرع منفلوط، قيمة راتبه لشهر فبراير 2021، وبذلك يكون إجمالي مستحقات العامل التي حصل عليها 4236 ريالًا، أي ما يعادل 18330 جنيهًا.

محمد سعفان قطر وزارة القوى العاملة الدوحة

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