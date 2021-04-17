​​"اتحاد المصريين بالسعودية" يكشف أسباب زيادة التحويلات بالخارج في النصف الأول من "2021 - 2020"

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بزيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2020 رغم تحديات كورونا.

وقال حنفي، لمصراوي، السبت، إنه على الرغم من التداعيات الخطيرة والسلبية التي خلفتها جائحة كورونا خلال عام 2020، إلا أننا نفاجئ بإعلان البنك المركزي المصري بزيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2020 بنسبة 13.5% لتصل إلى 15.8 مليار دولار مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 2020/2019 الذي وصل إلى 13.7 مليار دولار.

وأضاف حنفي، أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، تعد من أهم المصادر لتوفير النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، ويعتبر من العوامل الإيجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، أن الأسباب التي أدت إلى زيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج تتمثل في: حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى وعي المصريين بالخارج، بجانب الوقوف بجوار بلدهم مصر.

وتوقع حنفي، زيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج في النصف الثاني من العام المالي 2021 ليتجاوز 30 مليار دولار، حيث وصلت تحويلات المصريين بالخارج عام 2019 إلى 26.8 مليار دولار وعام 2020 إلى 29.6 مليار دولار.

ووفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سجلت إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا لتصل إلى 15.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 13.5%، مقابل 13.7 مليار دولار (يوليو - ديسمبر 2019)؛ وهو ما ساهم في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، بالإضافة إلى عوامل أخرى حدّت من تفاقم عجز الحساب الجاري، منها: تراجع العجز في الميزان التجاري البترولي، وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار.

​