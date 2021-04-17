​بعد تعويض ملاكها.. محافظ القاهرة يكشف أعداد المنازل المزالة بسبب توسعة الدائري

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، والتي تتم بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق والمنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، ومتابعة التقدم في سير وتنفيذ الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، فيما يخص التعويضات المالية في المناطق التي تشهد أعمال توسعة للطريق الدائري؛ حيث بلغ إجمالي قيمة هذه التعويضات حتى الآن 250 مليون جنيه، موزعة على مناطق وأحياء: السلام أول، ومصر القديمة، والبساتين، والمرج القديمة، والمرج الجديدة، ودار السلام.

وأكد أن العدد الإجمالي للعقارات التي تم تعويض أصحابها في هذه الأحياء بلغ 1283 عقارًا، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية بها وتشمل ورشا ومخازن ومحلات وبلغ عددها 1658، إلى جانب الأسر التي تم تعويضها وبلغ عددها الإجمالي 5883 أسرة، فضلًا عن التعويضات الأخرى للمصانع، والمخابز، والأراضي الفضاء، والمنشآت الأخرى، التي تم حصرها بكل دقة، كما تم إزالة 137 عقارًا في حي البساتين والواقعة في مسار توسعة الطريق الدائري، لافتًا إلى استمرار استلام العقارات وكافة المنشآت الأخرى تباعا وتعويض أصحابها، لخدمة هذا المشروع القومي الكبير الذي يخدم جميع المواطنين.

كما أكد محافظ القليوبية أن المحافظة تنتهي من إخلاء مسار توسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة، والتي شملت كافة الأراضي والمباني والعقارات الواقعة ضمن المشروع؛ مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر المواطنين على أرض الواقع وتحديد المستحقين للتعويضات، كما تم حصر الغرف بكل عقار، لافتا إلى أن الأهالي أبدوا تفهمهم لأهمية المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري؛ من أجل استيعاب الحركة المرورية المتزايدة على الطريق، وخلق شرايين مرورية مستحدثة تتماشى مع نهضة الطرق والمحاور الجديدة.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة أنه تم مراجعة وحصر موقف ملكية الأراضي وكافة المباني الواقعة في مسار الطريق الدائري بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم تحديد المحاور المرورية البديلة للمركبات في المناطق التي يتم بها أعمال التوسعة، وفي الوقت نفسه حرصت المحافظة على رفع كفاءة الطرق البديلة، مؤكدا أن هذا المشروع العملاق سيسهم في تخفيف الازدحام المروري في مناطق المريوطية والمنيب، التي تشهد اختناقات مرورية تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.