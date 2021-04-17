جبر والشوربجي وسلامة وحجازي وسعدة يقدمون واجب العزاء في وفاة مكرم محمد أحمد

صور.. ضبط أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء مع راكبين قادمين من ألمانيا وقطر

كتب- مينا غالي:

تصوير- هاني رجب:

شارك الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين، مساء اليوم السبت، فى مراسم العزاء التى تقيمها أسرة الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد، داخل مؤسسة الأهرام.

كما شارك فى مراسم العزاء، الدكتور عصام فرج الأمين العام السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و الكاتب الصحفى ياسر رزق والكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وإبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ وصالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين الزناتى و حماد الرمحى و دعاء النجار من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وبدأت منذ قليل، مراسم العزاء التى تقيمها أسرة الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد، داخل مؤسسة الأهرام.

وكان فى استقبال المعزين الكاتب الصحفى سعيد محمد أحمد شقيق الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد و الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة .

وشارك فى العزاء، الكاتب الصحفى ابراهيم حجازى و الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى للاعلام و الكاتب الصحفى أحمد ايوب و الدكتور أحمد مختار عضو الهيئة الوطنية للصحافة و الكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائى والكاتب الصحفى جمال الكشكى .