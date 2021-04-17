فيديو وصور.. عزاء الكاتب مكرم محمد أحمد في مؤسسة الأهرام
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كتب- مينا غالي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
بدأ اليوم السبت، عقب صلاة عزاء الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق، في مؤسسة الأهرام بشارع الصحافة.
وقررت أسرة الراحل إقامة عزاء للفقيد الراحل، والذي وفاته المنية عن عمر ناهز 85 عامًا، بجوار مبنى مؤسسة الأهرام بشارع الصحافة، التي أفنى الراحل فيها سنوات طويلة من حياته المهنية، عقب صلاة العشاء، بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقيادات وكبار كتاب الأهرام.
وشارك في عزاء مكرم محمد أحمد، ظهر اليوم، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وضياء رشوان نقيب الصحفيين وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، مسجد آل رشدان للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على جثمان الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.
وتعرض مكرم منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عامًا.
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