العدد يرتفع لـ462.. "الأطباء" تنعى 6 أعضاء بعد وفاتهم بكورونا

03:41 م السبت 17 أبريل 2021
العدد يرتفع لـ462.. "الأطباء" تنعى 6 أعضاء بعد وفاتهم بكورونا

النقابة العامة للأطباء

كتب- مصراوي:

نعت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، اليوم السبت، 6 أطباء بعد وفاتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهم: "الدكتور سمير نجيب تادرس بشارة، استشاري العظام بالتأمين الصحي، الشهيد رقم(457)، والدكتور طارق فتحي حسين، استشاري الأطفال والحميات بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية سابقاً وعميد المعهد الفني الصحي للتمريض بإمبابة سابقا، الشهيد رقم(458).

كما نعت الدكتور محمود أحمد علي حشيش، استشاري باطنة بالقاهرة، الشهيد رقم (459)، والدكتور السيد عثمان، استشاري نساء وتوليد بمحافظة سوهاج، الشهيد رقم (460)، والدكتورة هدى عبدالقادر، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الزقازيق، الشهيد رقم (461)، والدكتور السيد أحمد، أخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى أخميم بسوهاج، الشهيد رقم (462)".

ووجهت النقابة العامة للأطباء خالص العزاء لأسرهم، ودعت االله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.​

النقابة العامة للأطباء وفاة اطباء بكورونا فيروس كورونا سمير نجيب تادرس

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