الزراعة: "صحة الحيوان العالمية" تعتمد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من أنفلونزا الطيور

03:26 م السبت 17 أبريل 2021
الزراعة: "صحة الحيوان العالمية" تعتمد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من أنفلونزا الطيور

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظمة صحة الحيوان العالمية (OIE)، أعلنت اعتماد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من أنفلونزا الطيور.

وبحسب بيان الوزارة، نشرت المنظمة العالمية الخبر على موقعها الرسمي، ليصبح إجمالي عدد المنشآت 30 منشأة.

وأضاف القصير، أن المنشآت الجديدة تشمل 12 موقع تسمين دجاج و4 مجازر دواجن؛ الأمر الذي يتيح للمنشآت الجديدة التصدير إلى الخارج دواجن مجمدة وردّة ومجزآت ومصنعات الدواجن، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 14 منشأة في يونيو 2020 من قِبل المنظمة.

ونوه وزير الزراعة، بأن اعتماد 16 منشأة يفتح باب تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها، بالإضافة إلى بيض المائدة وبيض التفريخ وكتاكيت التسمين، وكتاكيت البياض.

وأشاد وزير الزراعة بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لدى المنظمة الدولية والتي أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير باعتماد المنشآت المصرية خالية من أنفلونزا الطيور، موجهًا الشكر إلى معهد صحة الحيوان للقدرات التشخيصية المتميزة وإلى المزارع والمجازر المشاركة في برنامج الاعتماد الدولي؛ لما أبدته من التعاون مع هيئة الخدمات البيطرية والالتزام بتطبيق إجراءات وأنظمة الأمن الحيوي.

السيد القصير أنفلونزا الطيور منظمة صحة الحيوان العالمية مجازر دواجن

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