بعد اكتشاف إصابات بـ "كورونا".. غلق نقابة المحامين لمدة ثلاثة أيام

كتب- مينا غالي:

أعلن حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، غلق مقار النقابة العامة لمدة ثلاثة أيام لتعقيمها عقب اكتشاف إصابات بـ "كورونا".

وجاء نص القرار كالآتي:

"تقرر غلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، ونادي المحامين النهري بالمعادي، ومقر إدارتي المعاشات والعلاج بحي المعادي، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل، لتعقيم النقابة نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد".