مرصد الكهرباء: 24 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

03:00 م السبت 17 أبريل 2021
مرصد الكهرباء: 24 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

الكهرباء

كتب- مصراوي:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت، تبلغ 24 ألفا و500 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 26 ألف ميجاوات، مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و500 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية عشرة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.​

الكهرباء وزارة الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الإنتاج الكهربائي

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