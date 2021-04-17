رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل قليل، أعمال تطوير الطريق الدائري وذلك برفقة عدد من المسئولين.

يأتي ذلك في أعقاب اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، التي تختص وزارة الإسكان بالجانب الأكبر منها.​