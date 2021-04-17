الاثنين.. ليلة رمضانية صوفية بالمركز القومي للترجمة

01:39 م السبت 17 أبريل 2021
الاثنين.. ليلة رمضانية صوفية بالمركز القومي للترجمة

المركز القومي للترجمة

كتب- مصراوي:

يقيم المركز القومي للترجمة، ليلة رمضانية بعنوان "التصوف.. رؤية جمالية للعالم"، وذلك في تمام الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل الموافق 19 أبريل بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

تقام الاحتفالية بحضور الدكتور كرم عباس والدكتور محمود عبد الغفار، كما يشارك في الاحتفالية المطرب والمنشد علي الهلباوي.

المركز القومي للترجمة ليلة رمضانية صوفية قاعة طه حسين علي الهلباوي

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