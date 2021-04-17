هل تتجه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي؟.. بيان رسمي يجيب

01:11 م السبت 17 أبريل 2021
هل تتجه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي؟.. بيان رسمي يجيب

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- أسامة علي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي".

وأوضحت الوزارة، أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجمع الألومنيوم نجع حمادي المواقع الإلكترونية

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