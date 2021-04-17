رئيس "مصر للطيران للخدمات الأرضية" يتفقد محطة مطار القاهرة وورش الصيانة

01:03 م السبت 17 أبريل 2021
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كتب- محمد عبيد:

تفقد المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، محطة مطار القاهرة الدولي وورش الصيانة، وذلك لمتابعة سير العمل والتواصل مع العاملين بالمحطة.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الشركة أرض المهبط لمتابعة تشغيل معدات المهبط وساحات التحميل، كما تفقد العمل داخل منطقة السيور في مباني الركاب، وكذلك ورش الصيانة الخاصة بالشركة، واطلع على نظام التشغيل بين الورديات.

والتقى رئيس الشركة العاملين بالمحطة، وتحدث معهم عن الوضع الحالي للشركة، وبحث حجم التشغيل وكيفية استغلال الوضع الحالي في تطوير أداء العاملين من خلال زيادة الجرعات التدريبية ورفع كفاءة المعدات بالمحطة.

كما استمع رئيس الشركة للعاملين لمعرفة كافة المشكلات ومعوقات العمل للعمل على حلها وتوفير احتياجات المحطة.​

مصر للطيران الخدمات الأرضية مطار القاهرة ورش الصيانة

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