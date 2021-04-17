القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى 27 محافظة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تجري حاليًّا حصرا للعمالة غير المنتظمة على أرض الواقع.

وأوضح سعفان، في بيان له اليوم السبت، أنه تم حصر 25 ألفًا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى استكمال الحصر والتسجيل حاليًّا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد على ١٥ ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة.

وأضاف سعفان أن الوزارة مستمرة في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًّا واجتماعيًّا وتأمينًا؛ تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وشكلت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية بالوادي الجديد، لـ٣ شركات؛ تمهيدًا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية، وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية إلى تلك الفئة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية، إن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلًا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة".​