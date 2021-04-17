من النهاردة.. جدول المواعيد الجديدة لعمل المحال والورش والمطاعم والكافيهات

كتب- محمد نصار:

بدأت أجهزة المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والورش والمطاعم العامة و"الكافيهات" والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وينشر مصراوي جدول زمني بالمواعيد الجديدة حتى يتسنى للمواطنين التعرف عليها، على النحو التالي:

1- تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق في الحادية عشر مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

2- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

3- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

4- يستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.