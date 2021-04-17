مساء اليوم.. إقامة عزاء الكاتب مكرم محمد أحمد بجوار مبنى الأهرام

10:47 ص السبت 17 أبريل 2021
مساء اليوم.. إقامة عزاء الكاتب مكرم محمد أحمد بجوار مبنى الأهرام

مكرم محمد أحمد

كتب- مينا غالي:

قررت أسرة الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، الذي وافته المنية أمس الأول، عن عمر ناهز 86 عامًا، إقامة العزاء بجوار مبنى مؤسسة الأهرام، التي أفنى الراحل فيها سنوات طويلة من حياته المهنية، وذلك اليوم السبت عقب صلاة العشاء، بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، وكبار كتاب "الأهرام" والقيادات الصحفية.

وشارك في جنازة مكرم محمد أحمد، ظهر أمس، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة "الأهرام".

كان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قد تعرض منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاماً.​

مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبنى الأهرام عزاء مكرم محمد أحمد

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