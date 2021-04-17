شعراوي: إقبال من المواطنين على مبادرة "شباب الخير" وبيع 69 طن لحوم ودواجن ومنتجات أساسية

وفد من "الهيئة الإنجيلية" و"التضامن" يوزع شنط مواد غذائية في البحيرة

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول آخر مستجدات مبادرة "شباب الخير" والتي أطلقها وزير التنمية المحلية منذ أيام قليلة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار شعراوي، في بيان، السبت، إلى أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب، حيث تتضمن المرحلة الأولى 35 سيارة نصف نقل ثلاجة حمولة 2 طن في 11 محافظة، موضحا أن سيارات المبادرة وصلت إلى محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية وكفرالشيخ خلال الأربعة أيام الماضية، حيث من المقرر لها الوصول إلى باقي محافظات المرحلة الأولى خلال الأسبوع الجاري وهي: البحيرة والمنيا والغربية وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وتستمر لمدة أربعة أشهر.

وأوضح التقرير أن سيارات المبادرة قامت خلال 4 أيام منذ إطلاق المبادرة ببيع حوالي 44 طن لحوم ومنتجات الدواجن و25 طنا من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن البلدي وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق واستفاد منها حتى الآن أكثر من 12 ألف مواطن في المحافظات الأربع التي بدأت فيها المبادرة.

وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت في المحافظات الأربع إقبالا من المواطنين على عملية الشراء خاصة في المناطق الأكثر احتياجا نظرا لانخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها في الأسواق وكذا جودة المنتجات المعروضة والتي تتضمن حوالي 30 سلعة غذائية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالدعم الذي يقدمه المحافظين لإنجاح تلك المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتي التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية المخفضة لصالح المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل خاصة خلال شهر رمضان والرقابة المستمرة على الأسواق.

وقال وزير التنمية المحلية، إن سيارات المبادرة ستركز بصفة أساسية على المناطق الأكثر احتياجاً للتخفيف على الأسر البسيطة وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المبادرة في مراحلها الثلاث ستوفر حوالي 396 فرصة عمل للشباب، وستتابع الوزارة كافة مستجداتها بالتعاون مع ممثلي المجلس الوطني للشباب وعلى رأسهم الدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس لضمان النجاح الكامل لها وتحقيق أهدافها.

وكان اللواء محمود شعراوي، قد أطلق الأسبوع الماضي مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث شهد شعراوي وعدد من قيادات الوزارة وممثلي المجلس الوطني للشباب اصطفاف حوالي 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة بحوالي 30 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن وذلك أمام مقر الوزارة.