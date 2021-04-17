اليوم.. معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور لمتابعة ظاهرة اقتران القمر مع المريخ

07:13 ص السبت 17 أبريل 2021
اليوم.. معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور لمتابعة ظاهرة اقتران القمر مع المريخ

أرشيفية

دعا المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جميع المهتمين والمتخصصين وهواة الفلك إلى متابعة ظاهرة اقتران القمر مع الكوكب الأحمر(المريخ) التي ستحدث اليوم السبت.

وفى هذا السياق، ينظم المعهد أمسية رصد لتلك الظاهرة بالمقر الرئيسى للمعهد حلوان، بدءا من الساعة السابعة والنصف مساء.

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، إن القمر سيقترن مع الكوكب الأحمر (المريخ) فى مشهد جميل بعد غروب الشمس وعند دخول الليل فى ذلك اليوم حتى غروبهما فى الحادية عشرة مساء تقريبا، موجها الدعوة لجميع من يرغب فى المشاركة وتصوير الظاهرة لحضور تلك الأمسية.

وأوضح أن الاقتران هو الاقتراب الزاوى بين جرم سماوى وجرم سماوى آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمريخ فى ذلك اليوم صغيرة جدا وهو ما نسميه الإقتران.

اقتران القمر مع المريخ المعهد القومى للبحوث الفلكية هواة الفلك القمر المريخ
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