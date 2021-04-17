"تطعيم النواب بلقاح كورونا ليس تمييزًا".. 7 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع

كتب- نشأت علي:



أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرًا عن أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة والتي انعقدت على مدار يومين.

ووفقًا للبيان الصادر عن الأمانة العامة جاءت أبرز التصريحات علي النحو التالي:

1- "القيادة السياسية استطاعت مواجهة المشكلة الاقتصادية بالأفكار الخلاقة واتباع أسلوب المصارحة والمكاشفة بالحقائق مع الشعب "الشريك الأساسى في بناء الاقتصاد والتنمية".

2- "مساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها مستمر.. فمجلس النواب لا يتوقف دوره عند إصدار التوصيات للحكومة، وإنما يستمر في المتابعة والمراقبة للتأكد من تنفيذها".

3- "اجتماعات اللجان النوعية لا تقل أهمية عن الجلسات العامة للمجلس، والمجلس سيتابع من خلال لجانه، كل في مجال اختصاصه، مدى تنفيذ الحكومة للتوصيات التي وردت بتقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامي".

4- "توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للنواب على نفقتهم الخاصة لا يعد تمييزًا، وإنما ضرورة لتمكينهم من القيام بمهامهم الرقابية والتشريعية ولاختلاطهم يوميًا بأعداد كبيرة من المواطنين، وأشكر الحكومة على الاستجابة لمطالب النواب".

5- "على الجميع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار أي عدوى، لأن المرض شرس وينتشر بصورة متزايدة.. ندعو الله الشفاء والمعافاة للجميع".

6- "أهنئكم نواب الشعب بشهر رمضان الكريم، شهر القرآن والرحمة.. راجيًا المولى أن يُنعم على بلدنا الغالى مصر بالخير والنماء والرخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

7- "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل، ويجب علينا جميعًا العمل من أجل رخاء ونماء بلدنا الغالي مصر".