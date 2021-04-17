​حزب المؤتمر: توجيه السيسي بتطوير محور 6 أكتوبر خطوة على الطريق

12:02 ص السبت 17 أبريل 2021
​حزب المؤتمر: توجيه السيسي بتطوير محور 6 أكتوبر خطوة على الطريق

محور 6 أكتوبر

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر وعضو الهيئة العليا للحزب، أن الدولة المصرية استطاعت خلال الآونة الأخيرة تحقيق طفرة في مؤشر جودة وكفاءة الطرق، حيث قفزت إلى المركز الـ30 في جودة الطرق، مضيفًا أنها ستحقق قفزة كبيرة بعد المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الأخيرة في التصنيف الجديد، وتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وقال لبن، في بيان له، إن محور كوبري 6 أكتوبر الذي يبدأ من الدقي وينتهي في مدينة نصر يعد أحد أهم محاور الطرق الداخلية وعملية التوسيع خطوة على الطريق الصحيح ومن شأنها أن تساهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية، والعمل على انسيابها، فضلًا عن توفير الوقت والجهد، وتقليل نسب الوقود المستهلكة.

وأوضح مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن منظومة الطرق كانت تعاني من التدهور والتدني خلال الفترة السابقة، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس حرص الدولة وإصرارها على التطوير رغم أن منظومة الطرق وشبكة النقل العام تشهد طفرة حقيقية وكان لها دورًا كبيرًا في تحسين الخدمة وجلب مزيد من الاستثمارات.

محور 6 أكتوبر حسام لبن السيسي حزب المؤتمر

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