650 ألف طالب بالثانوية يتوجهون لاداء الاختبارات التجريبية الأحد المقبل

(مصراوي):

تواصل وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، وضع اللمسات النهائية لانطلاق أول امتحانات تجريبية قومية لطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 650 ألف طالب وطالبة، تحت اإشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

تعقد الاختبارات على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الجاري بداية من الأحد ثم الثلاثاء وأخيرًا الخميس.

وكشفت وزارة التربية والتعليم من خلال منشور تم تعميمه على مديريات التعليم بجميع المحافظات، أنه سيتم إرسال أكواد الامتحان الخاصة بكل يوم لأخصائي تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة، ضمانًا لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة، على أن تكون الأكواد مسئولية المدرسة.

وشددت الوزارة، على عدم نقل الطلاب للامتحان في مقر آخر دون إخطار القطاع والحصول على الموافقة.