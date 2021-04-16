650 ألف طالب بالثانوية يتوجهون لاداء الاختبارات التجريبية الأحد المقبل

650 ألف طالب بالثانوية يتوجهون لاداء الاختبارات التجريبية الأحد المقبل
(مصراوي):
تواصل وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، وضع اللمسات النهائية لانطلاق أول امتحانات تجريبية قومية لطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 650 ألف طالب وطالبة، تحت اإشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
تعقد الاختبارات على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الجاري بداية من الأحد ثم الثلاثاء وأخيرًا الخميس.
وكشفت وزارة التربية والتعليم من خلال منشور تم تعميمه على مديريات التعليم بجميع المحافظات، أنه سيتم إرسال أكواد الامتحان الخاصة بكل يوم لأخصائي تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة، ضمانًا لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة، على أن تكون الأكواد مسئولية المدرسة.
وشددت الوزارة، على عدم نقل الطلاب للامتحان في مقر آخر دون إخطار القطاع والحصول على الموافقة.
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